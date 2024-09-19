Завтра, 19 сентября, погода в Одессе обещает быть облачной, но с прояснениями.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром город почувствует умеренный дождь, однако днем ​​осадков не предполагается. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 9-14 м/с, а ночью и утром порывы могут достигать 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 17°С, а днем ​​ожидается повышение до 21-23°С. Температура морской воды также приятна для купания от 20 до 21°С.

По Одесской области ситуация будет похожей: облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер в регионе останется северо-восточным, с порывами до 17 м/с ночью и утром. Температурные показатели в области ночью будут колебаться от 12 до 17°С, днем ​​от 19 до 24°С.

Согласно прогнозу, 20-21 сентября в городе будет переменная облачность, и осадков не ожидается. Температура ночью упадет до 9-14°С, а днем ​​поднимется до 20-25°С. В конце недели, 22-23 сентября, прогнозируется бездождливая погода с комфортными температурными условиями, что придаст оптимизм жителям и гостям Одессы.

Итак, если вы планируете провести время на свежем воздухе, подготовьтесь к возможному дождю по утрам, но днем ​​сможете насладиться солнечными лучами.

Последние новости:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить