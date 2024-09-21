Одесситы могут приобрести продукты в супермаркетах по ценам.

Корреспондент odessa.online исследовал цены на базовые продукты в четырех крупнейших сетях: АТБ, Сильпо, Копейка и Таврия В.

Так, в сети АТБ подсолнечное масло стоит от 42,9 до 66,9 гривен за литр, а сахар – 32,9 гривен. Приобрести молоко можно по цене от 32 до 45,2 гривен, а гречка варьируется от 25,9 до 89,9 гривен. Цены на куриную тушку в зависимости от сети колеблются от 90.3 до 103.9 гривен за килограмм.

«Копейка» имеет аналогичные предложения с сахаром за 29.9 гривен и гречкой – от 25.3 до 69.9 гривен. У «Сільпо» сахар немного дороже – 34.99 гривен, а молоко можно купить по цене от 25.99 до 41.79 гривен. В «Таврии В» цены на молоко стартуют с 30.8 гривен.

Интересно, что цены на муку колеблются в диапазоне от 24 до 43.69 гривен в разных сетях, а яйца можно найти в пределах от 30 до 60.8 гривен. На фоне этих колебаний особенно впечатляет стоимость куриной тушки, что является важным показателем многих семей.

В итоге обзор цен демонстрирует, что, несмотря на стабильность в поставках, цены на базовые продукты в Одессе остаются достаточно высокими.

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