Предприниматель, медсестра, заместитель главного врача и безработный думали, что смогут обмануть систему, но их план провалился.

В Николаеве в суд передали дело двух лиц, участвовавших в незаконной переправке военнообязанных за границу.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры в сфере обороны Южного региона, организатором преступной группы стала 45-летняя жительница Николаева, руководитель благотворительного фонда.

Она разработала схему снятия военнообязанных с учета по состоянию здоровья, привлекая к преступной деятельности четырех человек, среди которых предприниматель, безработный, медсестра и заместитель главного врача.

С августа 2023 по январь 2024 участники группы наладили механизм незаконной выдачи документов — справок медицинских комиссий и временных удостоверений с ложными сведениями. Эти документы позволяли мужчинам избегать призыва и беспрепятственно покидать Украину.

Стоимость таких услуг составила до 8000 долларов за выдачу документов, подтверждающих негодность военной службы. Еще 4500 долларов стоило получение второй группы инвалидности без законных оснований.

В конце февраля 2024 г., после получения документов для клиентов, всех членов группы задержали. Им избраны меры пресечения: содержание под стражей и домашний арест. Материалы по двум другим участникам преступной группы выделены в отдельные производства.

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