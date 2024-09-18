Молодые люди рассчитывали, что за их преступление заплатит "куратор", однако на самом деле они поплатились.

В Одесской области правоохранители задержали двух молодых людей, которые по заказу неизвестного "куратора" подожгли полицейский автомобиль.

Об этом сообщает odessa.online со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечают в правоохранительных органах, инцидент произошел этой ночью в городе Раздельная, где злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и сожгли служебный автомобиль, припаркованный возле админздания.

Пожар оперативно потушили сотрудники полиции и никто не пострадал. В течение часа правоохранители идентифицировали поджигателей – 19-летнего и 17-летнего молодого человека из Раздельнянского общества. Оказалось, что из-за мессенджера 19-летний подозреваемый получил предложение от неизвестного "куратора" поджечь полицейский транспорт за вознаграждение.

Ребята, которые не учатся и не работают, приняли предложение и привлекли 17-летнего друга. Они купили горюче-смазочные материалы, провели разведку на месте и выполнили поджог, сняв все на видео как доказательство выполненного заказа. Видео было отправлено "куратору" в надежде на оплату, однако денег молодые люди не получили, а их задержали полицейские.

У задержанных изъяли бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, телефоны и другие доказательства. Им доложено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы. Это уже не первый случай поджогов автомобилей военных и правоохранителей на Одесщине, где задержаны и несовершеннолетние, также выполнявшие подобные заказы.

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