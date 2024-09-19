Идея переночевать не в своем доме для пожилого мужчины оказалась очень привлекательной.

В Одессе патрульные задержали мужчину, который без приглашения решил переночевать в чужом доме.

Как сообщает odessa.online, инцидент произошел на улице Авдеева-Черноморского.

Правоохранители получили уведомление о незаконном проникновении в жилье. Прибывшие на место происшествия патрульные получили разрешение владельца дома на проверку. В одной из комнат они обнаружили спавшего на кровати 60-летнего мужчину.

Выяснилось, что мужчине негде было переночевать и решил воспользоваться первой попавшейся возможностью. Во время общения с правоохранителями он объяснил, что не собирался воровать или наносить вред, а просто нуждался в ночлеге.

Патрульные задержали нарушителя и вызвали следователей для дальнейшего расследования. Решается вопрос о возможном привлечении задержанного к ответственности.

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