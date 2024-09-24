Соблазн использовать свое положение для получения неправомерной выгоды оказался слишком велик.

Директор одного из профессиональных колледжей Одессы попал в скандал после того, как был задержан за получение взятки.

Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, чиновник требовал тысячу долларов от студентки, которая была отчислена в 2009 году, за возобновление ее в учебе.

34-летняя одесситка, которая училась на факультете обслуживания аппаратуры связи и оргтехники, обратилась к директору с просьбой о возобновлении обучения. На что получила отказ без взятки, а также угрозы, что заявка будет заблокирована, если она не заплатит.

Следователи выяснили, что директор принял деньги и после этого был задержан полицией. В настоящее время ему выдвинуто подозрение, и он может быть приговорен к 10 годам тюрьмы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Расследование продолжается, а общество ждет дальнейшего развития событий.

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