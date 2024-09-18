Работники ТЦК демонстрируют свою попытку любыми силами и средствами вручить повестку мужчинам, даже когда это выходит за пределы нормального.

Вчера, 16 сентября, в Одессе работники территориального центра комплектования повлекли за собой дорожно-транспортное происшествие.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Украина 24/7".

Там опубликовали видео с камер, установленных на месте, где собственно произошла авария.

На нем видно, как микроавтобус ТЦК на большой скорости влетел в другой автомобиль, пытаясь задержать двух мужчин, сидевших на скамейке у дороги.

"Утро в Одессе: ТЦК решили задержать мужчин и попали в ДТП. Мужчинам на лавочке повезло дважды: не задержали и не сбили", - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

Инцидент произошел на одной из дорог города. Ехавшие на микроавтобусе сотрудники ТЦК попытались быстро остановить мужчин, но, не справившись с ситуацией, не пропустили автомобиль на соседней полосе и влетели в него. К счастью, мужчины на лавочке успели отскочить и не пострадали.

К слову, ранее стало известно, что некоторые машины ТЦК оборудованы мобильными РЭБами для блокировки мобильного сигнала, что вызвало новые жалобы от граждан. Как отмечал народный депутат Сергей Евтушок, сотрудники ТЦК насильственно забирают людей в автобусы и микроавтобусы, а уже через несколько часов они оказываются на военно-врачебной комиссии и попадают на полигон.

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