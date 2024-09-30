В Одесской области произошло неприятное событие, которое в очередной раз подтвердило, что конфликты между соседями могут привести к серьезным последствиям.

15 сентября в Великоплосковской ОТГ Раздельнянского района полицейские задержали 55-летнего мужчину, который поджег курятник своего соседа.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В ведомстве отмечают, что инцидент произошел рано утром. 50-летний владелец дома заметил, что в его дворе загорелся курятник, но огонь не успел разгореться слишком сильно. Хозяин сумел самостоятельно ликвидировать пожар, нанесший лишь незначительные повреждения: обивка стен и кровля курятника пострадали, но птица осталась невредимой.

После того, как потерпевший разобрался с ситуацией, он заметил у себя во дворе своего 55-летнего соседа, с которым имел длительные конфликты. Сначала сосед был просто изгнан, но впоследствии потерпевший обратился в полицию.

Следствие установило, что подозреваемый проник во двор, облил курятник и стол горючей жидкостью и поджег их. Он признался в содеянном, объяснив, что таким образом отомстил соседу за предыдущие ссоры.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. За это преступление поджигает грозит до десяти лет лишения свободы.

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