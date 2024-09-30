Подработать таким нелегальным способом у злоумышленника не очень удалось, остался еще и виновным.

Одессит, который летом 2022 года украли духи из магазина «Ева» на сумму более тысячи гривен, получил суровое наказание .

Об этом говорится в приговоре Малиновского районного суда Одессы, опубликованном 9 октября 2023 года.

Как стало известно, мужчина вынес из магазина туалетную воду марки Dolce&Gabbana и Moschino общей стоимостью 1083 гривны. Угнав товар, он продал его на рынке за 800 гривен, что значительно ниже розничной цены.

В результате суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей серьезные уголовные санкции. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. К этому приговору была присоединена часть наказания за предыдущий приговор — штраф в размере 17 тысяч гривен, назначенный Киевским районным судом Одессы. Подсудимый получил штраф в размере 17 тысяч гривен и 5 лет заключения.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, и с подсудимого будет взыскано 1083 гривны материального ущерба в пользу ООО «РУШ».

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