Погода в Одесской области в ближайшие дни обещает быть слишком осенней и пасмурной.

Одещина останется под влиянием циклона еще больше двух суток.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

По прогнозам, Одесская область будет находиться под влиянием циклона. поэтому ближайшие два дня пройдут с облачной погодой с порывистым ветром северо-восточного направления.

Кроме этого ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами, преимущественно в южных и центральных районах региона. Северная часть области останется без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 15-17°C, днем ​​поднимется до 23-25°C. Температура морской воды будет держаться на уровне 21-22 ° C, а на море прогнозируется штормовое явление.

Однако, по прогнозам, улучшение погодных условий ожидается в конце рабочей недели (20-21 сентября). Согласно данным, в эти дни ожидается малооблачная погода без осадков и лёгкое волнение моря. Дневная температура остается неизменной, а ночная несколько снизится до 12-14°C.

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