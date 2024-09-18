В Одесской области активизировались мошенники , совершающие звонки к предпринимателям, представляясь сотрудниками налоговых органов.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области.

Неизвестные используют телефонные номера +380968838266, +380684822293, +380968440117, предлагая срочно связаться с начальником Ширяевской ГНИ для осуществления незаконных финансовых операций.

Мошенники настойчиво просят перевести средства на карту с номером 4441 1111 6238 0558, которая оформлена на имя "Нежник Кристины Юрьевны". ГНС Одесской области подчеркивает, что эти звонки не имеют никакого отношения к их деятельности, и призывает налогоплательщиков быть внимательными.

Официальные представители налоговых органов подчеркивают, что все их действия строго регламентируются законом и что никакие денежные перерасчеты не должны производиться на указанные реквизиты. В случае получения подобных звонков гражданам рекомендуется проверять информацию и ни в коем случае не перечислять деньги.

Тех, кто уже стал жертвой мошенничества, просят сообщить об инциденте в Главное управление ГНС в Одесской области по телефонам (048) 707 28 54, (048) 707 28 01, (048) 707 29 14, или позвонить по телефону в Национальную полицию2 или воспользоваться сервисом ГНС Украины «Пульс» по номеру 0800501007.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить