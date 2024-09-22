Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

53-летний владелец дома, который стал жертвой преступления, обратился в полицию после того, как вернулся домой и обнаружил беспорядок: разбиты стекла в окне и дверях, исчезли личные вещи и горючее из гаража.

По его словам, из дома исчезли ноутбук, женская сумка и две 20-литровые канистры с горючим, которые хранились в незакрытом гараже.

Полиция оперативно разыскала преступника, которым оказался 17-летний житель соседнего села. Юноша в тот день был у бабушки, проживающей в одной деревне с пострадавшим. Заметив, что в доме не горит свет и хозяев дома нет, он решил воспользоваться ситуацией.

После проникновения в дом юноша не ограничился лишь кражей имущества. Он пытался скрыться на автомобиле «ВАЗ», который стоял во дворе. Однако, заведя автомобиль посредством соединения проводов, он смог проехать всего несколько метров, прежде чем транспортное средство сломалось. Преступнику пришлось покинуть автомобиль и скрыться пешком.

Похищенное имущество преступник принес в дом своих родственников, где его и обнаружили полицейские. Общая сумма ущерба составила около 35 тысяч гривен.

Несовершеннолетнему правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы за совершенное преступление.