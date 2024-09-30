Таким образом, изобретательные злоумышленники пытались подзаработать денег, несмотря на то, что это нелегально.

В Одесской области мошенники организовали фиктивное предприятие, через которое обманули людей, продавая несуществующие тракторы.

Как сообщает издание "Бессарабия INFORM", двое мужчин обратились в полицию после того, как сделали заказ на предприятии в городе Килия. Позже оказалось, что они заплатили немалые суммы мошенникам, потому что больше не смогли связаться с продавцами.

Аферисты указали фальшивый адрес предприятия и создали сайт с множеством положительных отзывов, что вызвало доверие у потенциальных клиентов. Один из потерпевших заплатил аванс в размере 50 тысяч гривен, а другой - 2 тысячи долларов. Однако после этого продавцы перестали отвечать на звонки, а все сообщения были удалены.

Полиция выяснила, что адреса, указанного на сайте предприятия "Сельхозтехника ЮГ", просто не существует. Улица Восточная в Килии заканчивается домом №14, в то время как мошенники указали №30/2. Также предприятие с таким названием не зарегистрировано не только в Килии, но и по всей Украине.

Предварительно установлено, что общая сумма ущерба от действий мошенников составила около 3,5 тысячи долларов. Однако эти двое мужчин могут быть не единственными пострадавшими.

Правоохранители призывают людей быть осторожными и проверять информацию о продавцах, прежде чем совершать большие покупки через интернет. Полиция продолжает расследование, а жертвы мошенников надеются на возврат своих средств.

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