Хорошее решение для того, чтобы уменьшить внутреннюю тревогу во время вражеских воздушных атак на город.

В Одессе под Потемкинской лестницей появилось уникальное бомбоубежище, сочетающее Стамбульский и Греческий парки.

Как сообщает Vgorode, кроме стандартной функции укрытия во время воздушных тревог, это место также предлагает особую атмосферу благодаря живой музыке. Два фортепиано, установленных в хранилище, являются главной его изюминкой.

Инструменты были подарены городу известным поэтом и музыкантом Эдгаром Винницким, и каждый желающий может попробовать свои силы в игре на них. Фортепиано украшены мотивационными надписями:

«Безумцы двигают планету, ведь верят в то, что могут» и «вместо любезностей можно любить».

Музыкальное укрытие стало своеобразным местом творчества и покоя, где каждый может обрести вдохновение даже в трудные моменты. Для посетителей укрытия предусмотрены лавочки, расположенные вдоль стен, позволяющие вместить несколько десятков человек. Укрытие уже стало излюбленным местом для художников, оставивших свои рисунки на стенах.

Впрочем, укрытие имеет свои недостатки. Одним из них есть отсутствие освещения. Даже днем ​​пройти между парками без фонарика будет неудобно, а ночью это становится еще сложнее.

Это музыкальное укрытие стало настоящей жемчужиной города, сочетая функциональность и искусство, и дарит жителям Одессы глоток покоя во время тревог.

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