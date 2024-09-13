В Одесской области в Белгород-Днестровском районе местный житель решил поджечь свои сельскохозяйственные земли, уничтожив более восьми гектаров растительности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Инцидент произошел в конце июля, когда мужчина после сбора урожая пшеницы решил сэкономить время и деньги на уборку стерни и остатков растительности путем поджога.

На спецлинию «102» поступило срочное сообщение от гражданина, заметившего пожар на окраине села Дивизийской территориальной громады. На место происшествия мгновенно выехали полицейские и спасатели. Пожарные быстро ликвидировали огонь, охвативший участки общей площадью 8,2 гектара. Благодаря своевременной реакции удалось избежать еще больших убытков, поскольку огонь мог опрокинуться на соседние земельные участки.

Следователи установили, что поджог совершил владелец земельных участков, на которых и произошел пожар. Мужчина, используя огонь как способ избежать расходов на уборку, не подумал о возможных последствиях для соседних территорий. За его действиями следует серьезное нарушение, и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Ранее Politeka писала, что в Одесской области суд вынес приговор жителю Сафьяновской общины, который стал фигурантом мошеннического скандала. Злоумышленник арендовал несуществующую квартиру и "сдавал" ее другим людям.

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