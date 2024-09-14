В начале апреля в Одессе произошло несколько попыток поджогов, привлекших внимание правоохранителей и местных жителей. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Полиция начала свое расследование после случая, когда 33-летняя женщина, арендующая квартиру на седьмом этаже в Пересыпском районе, обнаружила обгоревший коврик и бутылку с подозрительной жидкостью у своей двери. Женщина немедленно обратилась к стражам порядка.

Вскоре после этого в полицию поступили аналогичные жалобы от двух женщин в возрасте 56 и 62 лет. Первая из них сообщила о признаках поджога в своей арендованной квартире в Приморском районе, вторая – о попытке поджога в доме, где произошел первый инцидент.

Полиция быстро установила, что к серии поджогов причастны два человека-рецидивиста из Кривого Рога в возрасте 37 и 40 лет. Злоумышленники прибыли в Одессу из Днепропетровщины, тщательно подготовившись к преступлениям.

Они оставили орудия для поджогов на общедоступном балконе во избежание идентификации, и даже окрашивали камеры наблюдения и дверные ячейки, чтобы не попасть в объективы камер.

Злоумышленники были задержаны и обвинены по двум завершенным и одному незавершенному покушению на умышленное повреждение имущества путем поджога. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе, а обвинительные акты направлены в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

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