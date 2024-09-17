То, что для кого-то игрушка, для других – лишние затраты.

В Одесской области в Болградской районной центральной больнице зафиксировали акт вандализма. Неизвестные нанесли глубокие царапины на стекло девяти металлопластиковых окон одного из зданий медучреждения.

Это произошло в ночное время или с рассветом, рассказывает для "Бессарабия INFORM" заместитель генерального директора больницы Владимир Желясков.

Из-за чьей-то проделки пострадали три стеклопакета в физкабинете и шесть в стоматологическом отделении. Сотрудники отмечают, что повреждений еще не было, когда они заканчивали свою смену.

Руководство и работники больницы были ошеломлены не только из-за самого факта вандализма, но и из-за затрат на замену стеклопакетов. Глубокие царапины сделали окна неустойчивыми к зимним холодам. Поскольку стеклопакеты могут не выдержать морозов, то их нужно как можно быстрее заменить.

Этот инцидент стал первым подобным случаем в истории больницы. Руководство медучреждения уже обратилось в полицию с заявлением, чтобы расследовать этот акт вандализма и найти виновных.



Ранее Politeka писала о том, что жителя Березовского района будут судить за поджог больницы. В полиции сообщают, что своими действиями мужчина нанес больнице материальный ущерб на сумму около 30 тысяч гривен.

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