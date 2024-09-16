Море вокруг Одессы приобрело необычный красно-зеленый оттенок, что насторожило местных жителей и туристов.

Этот феномен, известный как "красный приток", вызван массовым размножением одноклеточных водорослей. Об этом в комментарии для Общественного рассказал экоактивист и биохимик Владислав Балинский.

Он добавил, что этот процесс связан с ростом динофлагелят и цианобактерий в воде. Эксперт объясняет, что красный приток является следствием климатических изменений, загрязнения воды биогенами и опреснением. Обильные дожди активизировали этот процесс, что привело к бурному цветению водорослей.

В результате, вода в Одесском заливе приобрела грязный цвет и выделяет токсины, которые могут вызвать аллергические реакции у людей. Эколог также предупреждает об опасности для здоровья от потребления морепродуктов, выловленных во время красного прилива.

Мидии и рапаны, в частности, накапливают токсины, которые могут вызвать серьезные отравления. В случаях массового цветения водорослей уже были зафиксированы отравления среди потребителей морепродуктов и даже отбиравших пробы исследователей.

Опасность также состоит в возможных массовых заморах рыбы и других морских обитателей. В то же время наблюдается явление биолюминесценции – свечение живых организмов в воде.

Красный приток будет продолжаться, пока температура воды не снизится ниже 20 градусов или пока не изменится направление ветра, которое может вытеснить загрязненную воду из залива.

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