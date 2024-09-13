В полиции сообщают, что своими действиями мужчина нанес больнице материальный ущерб на сумму около 30 тысяч гривен.

Жителя Березовского района будут судить за поджог больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Как отмечают правоохранители, инцидент произошел в июле 2024 года, когда 42-летний пациент центральной районной больницы, находясь на стационарном лечении, поджег матрас в своей палате с помощью зажигалки.

Пожар быстро распространился, однако больничный персонал вовремя заметил огонь и, не дожидаясь спасателей, начал борьбу с пламенем. По прибытии пожарных огонь удалось ликвидировать, однако он успел нанести серьезный ущерб: уничтожена мебель, повреждены окно, стены и пол больницы.

В полиции сообщают, что своими действиями мужчина нанес больнице материальный ущерб на сумму около 30 тысяч гривен. Теперь ему грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса. За это преступление он может получить до десяти лет лишения свободы.

Дело уже передано в суд, где будут рассмотрены все обстоятельства и для злоумышленника подберут наказание.

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