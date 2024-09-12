В Одесской области суд вынес приговор жителю Сафьяновской громады, который стал фигурантом мошеннического скандала. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Как отмечают правоохранители, злоумышленник арендовал несуществующую квартиру, разместив обманчивое объявление на популярной онлайн-платформе. Мужчина прикрепил к объявлению фотографии, взятые из других источников, и предоставил свой контактный номер для связи.

Объявление привлекло внимание молодой львовянки, решившей арендовать квартиру. Она перевела задаток в размере 3200 гривен, однако после этого мужчина исчез из виду и удалил объявление. Потерпевшая сохранила переписку с мошенником, что позволило правоохранителям Измаильского районного отдела полиции выяснить его местонахождение.

Полиция задержала афериста и изъяла мобильный телефон, с которого совершался обман. Мужчину обвинили в завладении чужим имуществом путем обмана. Суд назначил ему наказание в размере двухсот часов общественных работ.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить