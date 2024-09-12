Сегодня, 12 сентября, жители Одессы и Одесской области снова столкнутся с отключениями электроэнергии. По распоряжению НЭК «Укрэнерго» с 13:00 до 23:00 в регионе будут применены стабилизационные отключения света.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, сегодня пока планируется отключение одной очереди.

В связи с этим, энергетики призывают жителей максимально снизить использование электроэнергии в период, когда свет все еще будет доступен. Это позволит снизить количество и продолжительность отключений.

Важно отметить, что отключения света реализуются по графику, помогающему урегулировать нагрузку на электрические сети и обеспечить их стабильность. Энергетики обещают информировать население о возможных изменениях в режиме отключений через официальные каналы.



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