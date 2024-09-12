В Одесі розгорівся конфлікт через російську музыку, місцеві жителі викликали поліцію на ветеранів бойових дій.

В Одессе правоохранители сделали замечание ветеранам боевых действий из-за слушавших российскую музыку. Как выяснилось, полиция была вызвана местными жителями. Видео с комментариями знакомого этих мужчин быстро распространяется по сети.

Об этом инциденте сообщили одесские Telegram-каналы. Согласно видео, двое бывших военных, один из которых потерял ногу на войне, слушали русскую музыку, когда к ним подошли полицейские и объяснили, что на них поступила жалоба местных жителей.

"Вы только подстрекаете людей", — заявил мужчина в видео.

Пока что полиция ситуацию не комментировала.

Где запрещено слушать русскую музыку?

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий русскую музыку на телевидении, радио, в развлекательных заведениях, школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, кинотеатрах и других публичных местах. Запрет будет действовать до освобождения всех оккупированных территорий Украины и прекращения агрессии со стороны России.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект о повышении штрафов за прослушивание музыки из страны-агрессора. Если штраф составляет 70 гривен, то в случае принятия нового закона, сумма штрафа будет колебаться от 5100 до 25500 гривен. Однако этот законопроект, зарегистрированный еще в августе прошлого года, пока не был принят.

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