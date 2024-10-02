Корреспондент Odesa Online собрал актуальную информацию о ценах на овощи, фрукты, мясо, молочные продукты и крупы.

На овощном рынке цены колеблются от 50 до 70 грн. за килограмм огурцов, а помидоры можно купить от 25 до 90 грн. Сладкий перец стоит 25-50 гривен за килограмм, а острый – всего 5 гривен за штуку. Картофель продается по 25-40 гривен, лук по 25 гривен, морковь по 30 гривен, свекла по 30-35 гривен. Шампиньоны оценивают в 100-130 гривен, а брокколи - в 80-100 гривен за килограмм.

Фрукты не менее впечатляют: персики продают по 20-40 гривен за кило, виноград – 50-70 гривен, арбузы – 10 гривен за килограмм. Дыню можно купить за 25-35, а сливы отдают по 20 гривен за килограмм. У лимонов цена 50-70 гривен.

В молочном корпусе цены остаются стабильными: брынза стоит 170-190 гривен за кило, сыр – 80 гривен, сметана – от 80 гривен. Молоко продается по 40 гривен за литр, а десяток яиц варьируется от 25 до 60.

А вот стоимость мяса не маленькая: телячья задняя часть стоит 250-280 гривен, свиная шея – 220-230 гривен, свиная лопатка – 150-160 гривен. Домашняя курица продается по 150 гривен за килограмм, бройлер – по 79:50.

Крупы можно найти от 40 гривен за кило гречки, рис от 70, булгур от 60-70 гривен, а кускус – 80 гривен за килограмм.



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