В недавно установленном мобильном укрытии рассположились бездомные, агрессивно прогнавшие зашедшую в укрытие местную жительницу. Об этом сообщает "УСИ".

Женщина сказала беспризорникам, что учить алкогольные напитки в укрытии - недопустимо. У мужчин это вызывало гнев. Согласно сообщению автора видео, ставшего свидетелем инцидента, воздушной тревоги на момент происшествия не было, и хранилище использовалось бездомными как временное жилье. На место происшествия вызвали полицию, которая должна была разобраться в ситуации.

Мобильные укрытия, как сообщают в издании, были установлены в рамках благотворительного проекта фонда «Юность 2.0», собравшего средства на создание около 30 таких хранилищ. В первые два дня после установки укрытия были закрыты для подключения к системе мониторинга тревог и видеонаблюдения. Недавно после случая, когда укрытие не было доступно во время тревоги, его решили оставить открытым, что и могло привести к его использованию бездомными.

В настоящее время ситуация вызвала возмущение среди местных жителей и требует срочного реагирования от соответствующих служб.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить