Очевидцы в телеграмм-каналах сообщают, что при попытке военных задержать мужчину, между полицейскими и военными с одной стороны, и мужчиной с другой - возникла потасовка, в результате которой пострадавший потерял сознание. Этот момент сняли и распространили в соцсети.

По словам свидетелей, конфликт произошел, когда полицейские и военные пытались надеть наручники на мужчину. После того как он упал на землю и, вероятно, получил травмы, на место происшествия вызвали скорую помощь. Прохожие активно вмешались в ситуацию, выражая недовольство действиями правоохранителей.

Согласно официальным сообщениям от полиции Одесской области, 46-летний мужчина отказался предоставить документы во время проверки, пытался скрыться, и при этом получил травму колена. После того как его задержали, он сопротивлялся и попытался атаковать правоохранителей палкой. Полиция отмечает, что на мужчину составлены административные материалы за мелкое хулиганство и неповиновение полицейским.

В областном ТЦК и СП пока не комментируют инцидент. Важно отметить, что попытки мешать законной деятельности военных формирований во время военного положения могут наказываться в соответствии со статьей 114-1 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы от 5 до 8 лет.



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