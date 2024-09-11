В начале сентября одесситы стали свидетелями того, как Черное море начало светиться голубым цветом, поэтому у местных появился вопрос, безопасно ли это.

Это явление называется биолюминесценцией и является результатом массового развития одноклеточных организмов, в частности ночесвета Noctiluca miliaris. Об этом для "Общественного" рассказал заведующий Черноморским отделом Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии Сергей Хуторный.

"Эти водоросли не только светятся голубым светом, но и создают цветные пятна и разводы в море", – отметил Хуторный.

Эксперт добавил, что нынешний случай имеет дополнительную составляющую - "красный приток", вызванный массовым размножением водорослей-динофлагелят Lingulodinium polyedrum.

"Сейчас в Черном море у берегов Одессы происходит "цветение" воды, которое имеет вид пятен и разводов розового и буроватого цвета, вызванное массовым развитием одноклеточных водорослей и называется "красный приток", - рассказал ученый.

Количество клеток этих водорослей в воде может достигать более двух миллионов на литр, а их биолюминесценция придает уникальности этому природному феномену. Наблюдаемое в этом году сезонное "цветение" воды в Черном море является первым выявленным масштабным случаем с 2020 года. Явления, вызванные скоплением водорослей, обычно длятся 1-2 недели.

Для отдыхающих купание в такой воде обычно безопасно, хотя возможны легкие аллергические реакции. Эксперт рекомендует избегать глотания морской воды, поскольку это может привести к незначительным, но неприятным последствиям.

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