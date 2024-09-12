В Подольске в Одесской области трое мужчин, устроивших стрельбу и драку с полицией, получили домашний арест, а еще один подозреваемый находится в больнице с ранением ноги.

В Подольске в Одесской области трое мужчин, организовавших стрельбу и столкновение с полицией, получили круглосуточный домашний арест. Еще один подозреваемый находится в больнице с ранением ноги.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел вечером 7 сентября. Персонал Подольской городской больницы вызвал полицию из-за пьяных посетителей, начавших вести себя агрессивно. Заметив правоохранителей, они пытались скрыться на собственном автомобиле.

Полицейские заблокировали машину на одной из улиц города и пригласили документы на транспортное средство. Водитель отказался предъявить их, а его спутники начали нападать на полицейских, игнорируя предупреждение о возможном использовании оружия. Один из нападавших пытался схватить пистолет полицейского и был ранен в ногу. Ему наложили турникет и вызвали скорую помощь. Во время стычки двое полицейских получили легкие травмы.

Четырем подозреваемым от 19 до 24 лет выдвинули обвинения за умышленное причинение легких телесных повреждений работнику правоохранительных органов в связи с исполнением его служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины в суде им грозит до пяти лет лишения свободы. Дальнейшая правовая оценка будет дана и действиям подозреваемых в больнице.

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