Жителя Одесской области оштрафовали за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Военнообязанный не захотел проходить комиссию из-за нежелания служить в армии. Суд признал его виновным в правонарушении и назначил штраф в размере 8,5 тысяч гривен, о чем говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, мужчину остановили в городе Подольск полицейские, которые во время проверки документов сообщили ему, что он находится в розыске из-за уклонения от военной службы и неявки по предварительной повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Полицейские предложили мужчине проехать в ТЦК для восстановления учетных данных, на что он согласился. Позже сотрудники ТЦК составили на него административный протокол за нарушение требований закона о мобилизации.

Человек не отказывался получать повестку и обновлять свои данные, подписал все необходимые документы. Однако он так и не явился на медицинское освидетельствование ВЛК, не объяснив причин своего отсутствия, поскольку не хотел служить в Вооруженных силах Украины. Суд, исследовав обстоятельства, признал мужчину виновным в нарушении правил военного учета.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес искреннее покаяние мужчины и его активную помощь в раскрытии правонарушения. Отягчающих обстоятельств не обнаружено. В результате суд принял решение назначить штраф в размере 8,5 тысяч гривен.

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