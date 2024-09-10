В Одессе мужчину, публиковавшего информацию о времени и месте рейдов ТЦК, приговорили к 5 годам условно.

Суд в Одессе назначил мужчине, распространявшему данные о рейдах сотрудников ТЦК, наказание в виде 5 лет лишения свободы, с условным сроком на 3 года. Соответствующий приговор был внесен в реестр судебных решений.

Следствие установило, что обвиняемый, уроженец России, 16 января и 3 февраля 2024 отправил в Telegram фотографии и информацию о деятельности ТЦК и СП в Старобазарном сквере и парке Шевченко.

Мужчина признал свою вину в суде. Ему конфисковали телефон и наложили штраф в размере 18 932 гривен.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрены штрафы, сумма которых варьируется в зависимости от типа транспорта. Адвокат Евгений Булименко рассказал, кто имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в различных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.

По словам эксперта, в Украине за безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность, и недобросовестным пассажирам могут быть начислены штрафы.

Штраф следует оплатить прямо на месте правонарушения. Сумма штрафа за безбилетный проезд в Украине зависит от типа транспорта, а также от стоимости проезда.

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