В Одессе задержан бывший милиционер, обманывавший людей, продавая несуществующие должности в СБУ и полиции, за что ему теперь грозит до трех лет заключения.

В Одессе 41-летнему бывшему милиционеру выдвинули подозрение в мошенничестве. Муж убеждал людей, имеющих влиятельных родственников, и "продавал" должности в правоохранительных органах, а также обещал решить вопрос по ТЦК. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Подозреваемый был задержан после того, как он предложил знакомому устроить его на работу в областное управление внутренней безопасности полиции за 8 тысяч долларов, утверждая, что имеет связи среди руководства полиции. В ходе расследования оказалось, что мужчина причастен к еще нескольким случаям мошенничества.

Шесть граждан из Одесской и Днепропетровской областей стали его жертвами. Одному из них он обещал работу в службе охраны областного управления СБУ, трем другим помочь с обновлением данных в ТЦК. Двум гражданам он обещал специальные пропуска для пересечения пограничной зоны. За свои "услуги" эксмилиционер брал от 7750 гривен до 5150 долларов. В общей сложности его незаконный доход превысил 400 тысяч гривен.

Ему также выдвинули дополнительное подозрение в мошенничестве, совершенном повторно (ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса), предусматривающего наказание до 3 лет заключения.

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