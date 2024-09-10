В Одессе суд отменил штраф в 34 тысяч гривен для ООО «Дистибьютор сервис», наложенный ТЦК за нарушение военного учета.

30 августа Малиновский районный суд принял решение об отмене штрафа в размере 34 тысяч гривен, наложенного начальником одного из ТЦК Одессы на предприятие через его директора.

Согласно информации Украинской службы информации, 15 мая этого года старший офицер отдела ТЦК провел проверку организации военного учета в ООО «Дистибьютор сервис» и составил акт о нарушениях, выявленных в компании. Оказалось, что в ООО не вели учет и не посылали в ТЦК данные о приеме или увольнении с работы призывников, военнообязанных и резервистов. 7 июня на предприятие было наложено штраф в 34 тысячи гривен.

Директор компании не согласился с этим и обратился в суд. Он утверждал, что постановление является незаконным и необоснованным, поскольку ТЦК не предоставило документы, подтверждающие их право на проверку.

В суде представитель ТЦК пытался доказать, что проверка была проведена по плану проверок и утверждена актом заместителем председателя комиссии. Однако суд установил, что директору не было должным образом уведомлено о составлении протокола, и необходимые документы не были предоставлены.

Суд признал, что ТЦК нарушил процедуру составления протокола об административном правонарушении, поскольку, в частности, проверка должна была быть доведена до сведения директора не позднее чем за 10 дней до ее начала.

В результате суд удовлетворил иск ООО "Дистибьютор сервис", отменил постановление об административном штрафе и закрыл дело. Кроме того, ТЦК было обязано вернуть истцу расходы по судебному сбору в сумме 605 гривен 60 копеек.

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