На этой неделе погода в некоторых областях Украины резко изменится – в Одессе и области жители встретят последние солнечные дни.

В Одессе 10 сентября погода будет жаркой в ​​течение всего дня. Небо будет пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем ​​поднимется до +27 °C. Погодные условия в Одесской области создадут очень низкий риск возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Но уже скоро тепло сменит похолодание.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

10 сентября : Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 14-19°C, днем ​​22-27°C.

: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 14-19°C, днем ​​22-27°C. 11 сентября : Облачно с небольшим дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 14-19°C, днем ​​22-27°C.

: Облачно с небольшим дождем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 14-19°C, днем ​​22-27°C. 12 сентября : Местами умеренный дождь. Ночью 14-19°C, днем ​​22-27°C.

: Местами умеренный дождь. Ночью 14-19°C, днем ​​22-27°C. 13 сентября: Без существенных осадков. Ночью 14-19°C, днем ​​22-27°C.

Напомним также, что на этой неделе погода в Украине претерпевает существенные изменения. На западе страны со вторника прогнозируют значительное похолодание, понижение температуры на 5-10 градусов. В то время на Левобережье сохранится теплая и даже жаркая погода с температурой от +28° до +32°.

Перед выходными, 13 сентября, в большинстве областей Украины снова будут летние +27°...+30°, кое-где будет дождь и грозить.

На выходных в Украину снова лопнет похолодание. В конце недели на западе и в Житомирской области температура упадет до +18°...+22°, в Винницкой области и на побережье Одесской областей будет +24°...+25°, а на остальной территории воздух прогреется до +27°. ..+31°.

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