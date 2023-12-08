В Одесской области полиция разыскивает несовершеннолетнего Алексея Бозовкина, который 5 декабря ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Так, в Одесской области исчез 15-летний парень.

Как сообщает отдел полиции Nº 3 Одесского районного управления полиции Nº 1, разыскивается Бозовкин Алексей, известно, что 5 декабря он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего Алексея: вид 15-16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

В день исчезновения был одет в черную куртку, черные джинсы и кроссовки.

В полиции обратились к украинцам, если у вас есть любая информация о местонахождении парня, пожалуйста, позвоните в территориальный отдел полиции по телефону (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 63 780 3 или спецлинию "102".

Ранее сообщалось, В Ровенском областном перинатальном центре украинка родила 17-го ребенка.

Так, в Ровенском областном перинатальном центре женщина, известно, что дома ее ждут уже 16 детей.

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения, 3 декабря женщина родила мальчика.

Врачи говорят, что у женщины родился 9-й сынишка.

Дома маму ждут 8 мальчиков и 8 девочек.

"Мы поздравляем маму-героиню с рождением малыша, искренне желаем малышу расти здоровеньким под мирным небом Украины и счастливой судьбой”, — говорится в сообщении Ровенского областного перинатального центра.

Последние новости Украины:

День святого Николая в Украине по новому календарю: что украинцы думают о новой дате.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, в Одесской области 14-летний подросток натворил беды.