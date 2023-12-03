В Черноморске в этом году не будет традиционной рождественской елки, а вот в Арциге ситуация другая.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации. Мэр Черноморская, Василий Гуляев, пояснил, что принятие такого решения связано с многочисленными факторами, включая вопросы безопасности и современную политическую ситуацию, в том числе войну.

"В этом году мы решили не устанавливать городскую елку. Есть много обстоятельств от безопасности до ситуации с войной. После окончания конфликта мы планируем установить лучшую елку в нашем городе», - заявил мэр.

В то время, как в Черноморске решили воздержаться от установления рождественской елки, мэр Арциза, Сергей Парпуланский, решил возложить это решение на выбор жителей. Он предложил гражданам высказать свое мнение на его странице Facebook.

"Мы имеем все необходимое для установки елки, и я хочу услышать ваше мнение по этому вопросу", - написал он, отметив, что в настоящее время большинство комментариев выражают поддержку идеи установки рождественской елки.

Стоит отметить, что в прошлом году многие города в Одесской области отказались от городских елок, следуя призывам областных властей. Однако в самой Одессе традиционный символ зимних праздников был установлен на Дерибасовской.

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