Речь идет о командире одного из подразделений Противовоздушной обороны в Одесской области.

Об этом сообщили представители пресс-службы Государственного бюро расследований. По схеме военнослужащий осуществил продажу свыше 20 тонн стратегического горючего, полученного для нужд во время полномасштабного вторжения, с 30 тонн. Ущерб для государства составляет более 1,4 млн гривен.

"После начала уголовного производства лицо возместило всю сумму в полном объеме", - сообщено ведомством.

Что касается возможного наказания, сейчас командира взвода задержали и предъявили обвинения в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители раскрыли случай с бывшим государственным регистратором, подозреваемым в незаконном присвоении имущества общины. Выяснилось, что подозреваемый завладел пристройкой здания на сумму почти 5 миллионов гривен.

Также было сообщено, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5 тысяч долларов США.

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