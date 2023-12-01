В "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на утро 1 декабря остаются обесточенными 66 населенных пунктов, из них 14 больше суток.

В "Укрэнерго" проинформировали украинцев о ситуации с электроэнергией на утро 1 декабря.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", пока лимиты потребления не вводились, графики отключений также не вводились и не прогнозируются.

Известно, что "Облэнерго" продолжают заживлять потребителей.

Сложная ситуация в Одесской области, где 14 населенных пунктов остаются отключенными от света больше суток.

Непогода поспособствовала отключениям в Закарпатской области.

"В целом из-за непогоды на утро обесточены 66 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской областях", - говорится в сообщении в "Укрэнерго".

В результате боевых действий и по другим причинам без света остается 426 населенных пунктов.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов зафиксированы новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

"Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных. Ситуацию усложняет то, что из-за плотной облачности солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей. Просим бережно потреблять электроэнергию", - сообщили в "Укрэнерго".

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