В Одессе женщину обвиняют в государственной измене за передачу информации о военных на южном направлении российским спецслужбам за деньги. Она радостно пошла на сотрудничество с россией, чтобы заработать деньги, на жизнь военных ей было плевать. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Ведомости от следствия свидетельствуют, что женщина - житель Одессы - получала оплату за передачу сотруднику российских разведывательных органов через Telegram координат военных в городах Одесса и Николаев. Кроме того, спецслужбы российской федерации проявляли заинтересованность в получении информации о военных объектах и ​​подразделениях ВСУ, гуманитарном обеспечении и энергетической инфраструктуре.

За указанные действия женщина получала вознаграждение в криптовалюте на свой электронный кошелек, при чем сумма выплат варьировалась от 50 до 500 долларов в зависимости от ценности передаваемой информации. Во время обыска у женщины изъяли мобильные телефоны. Там была найдена информация, подтверждающая ее участие в взрывной деятельности.

Относительно одесситки прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по факту совершения государственной измены, согласно части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

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