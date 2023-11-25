В своей должности он не только шпионил в пользу врага (рф армии) и передавал кординаты.

Служба безопасности Украины раскрыла личность информатора российских войск, которым оказался бывший правоохранитель, уволенный из Национальной полиции в марте 2023 года. Этот человек передавал информацию в российскую ФСБ о расположении Сил обороны в Николаевской и Одесской областях.

По даннымслужбы безопасности, информатор проживал в Николаеве. С 2016 по 2020 год он находился на территории временно оккупированного Крыма и регулярно посещал россию, где его привлекли к сотрудничеству российские спецслужбы.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году этому мужчине было поручено вернуться на материковую Украину и присоединиться к подразделению Национальной полиции.

В своей должности он не только шпионил в пользу врага (рф армии) и передавал кординаты, но и проводил подрывную деятельность против Украины. Установлено, что агент рф передавал украинским защитникам ложные сведения о движении военной техники противника.

Следствие показало, что николаевца уволили из правоохранительных органов из-за дорожно-транспортного происшествия в нетрезвом состоянии, но он продолжал служить в пользу россии.

С помощью "связных" задержанный общался с россиянами, среди которых был прокремлевский блоггер Сергей Лебедев (известный как "Лохматый"), находящийся во временно оккупированном Донецке и работающий на ФСБ.

При обыске у информатора был изъят телефон с переписками. На основании собранных доказательств ему было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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