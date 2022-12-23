Измаильским районным отделом полиции в Одесской области разыскивается Кирилл Беженар, 2008 года рождения, который 22 декабря ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, светлые волосы.

Был одет: в темное длинное пальто, черные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: хромает при ходьбе.

Одесским районным управлением полиции № 2 начаты поиски Голубевой Валентины, 2006 г.р., которая сегодня, 22 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: 160 см, глаза зеленые, волосы светло-русые, ниже плеч.

Была одета: в светло-зеленую куртку до колен, розовую шапку и темно-синие кроссовки.

Ранее сообщалось, что одесситы публично в общественных местах призывали людей поддержать власть РФ, называли войну в Украине «освободительной операцией».

Младший по возрасту мужчина называл Крым территорией РФ и восхвалял Путина, а старший уверял, что после наступления в нашем государстве «русского мира» улучшится уровень жизни.

Фигурантам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".

Также украинцев предупредили о новых атаках врага, пытающегося оставить нашу страну без света на Новый Год и Рождество.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.