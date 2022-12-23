Измаильским районным отделом полиции в Одесской области разыскивается Кирилл Беженар, 2008 года рождения, который 22 декабря ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: на вид 14-16 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, светлые волосы.
Был одет: в темное длинное пальто, черные брюки, черные ботинки.
Особые приметы: хромает при ходьбе.
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Одесским районным управлением полиции № 2 начаты поиски Голубевой Валентины, 2006 г.р., которая сегодня, 22 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы: 160 см, глаза зеленые, волосы светло-русые, ниже плеч.
Была одета: в светло-зеленую куртку до колен, розовую шапку и темно-синие кроссовки.
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Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.