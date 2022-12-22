В Одесской области пограничники задержали 35-летнего гражданина Украины, который пытался пересечь границу, прибегнув к незаконным «уловкам».

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На пункте пропуска он предъявил свидетельства о рождении троих детей: дочери и мальчишек – близнецов.

Однако оказалось, что свидетельство о рождении близнецов является фальшивым.

Муж признался, что приобрел поддельные документы за 3 тысячи США у знакомого. Он планировал пересечь границу под видом многодетного отца.

В настоящее время в Нацполиции решается вопрос об возбуждении уголовного дела за сознательный подлог документов.

Напомним, волна ЧП прокатилась по Одессе после включения света: кабельные линии не выдерживают.

Также в городе Одесской области показали центральную елку, фото.