В Одесской области пограничники задержали 35-летнего гражданина Украины, который пытался пересечь границу, прибегнув к незаконным «уловкам».
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
На пункте пропуска он предъявил свидетельства о рождении троих детей: дочери и мальчишек – близнецов.
Однако оказалось, что свидетельство о рождении близнецов является фальшивым.
Муж признался, что приобрел поддельные документы за 3 тысячи США у знакомого. Он планировал пересечь границу под видом многодетного отца.
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В настоящее время в Нацполиции решается вопрос об возбуждении уголовного дела за сознательный подлог документов.
Напомним, волна ЧП прокатилась по Одессе после включения света: кабельные линии не выдерживают.
Также в городе Одесской области показали центральную елку, фото.