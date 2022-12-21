Как передает УСИ , с сотрудниками ДТЭК на месте ремонтных работ пообщались журналисты.

Как объясняют электричества, кабельные линии часто перегорают от перегрузки.

"При включении света происходит пиковая нагрузка кабельных линий, которые этого не выдерживают и перегорают в слабых местах. На это также влияет то, что горожане одновременно включают такие бытовые приборы как бойлеры, утюги, стиральные машины. Чтобы этого не случалось, после включения света необходимо подождать 10-15 минут", – объяснил сотрудник ДТЭК Александр Болтянов.

Как сообщала Politeka.net, блекаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.

Также украинцев предупредили о новых атаках врага, пытающегося оставить нашу страну без света на Новый Год и Рождество.

Кроме того, Politeka.net писала, кому придется заплатить налог за использование генератора.