В Одессе участились случаи аварий на кабельных линиях электропередач.
Как передает УСИ , с сотрудниками ДТЭК на месте ремонтных работ пообщались журналисты.
Как объясняют электричества, кабельные линии часто перегорают от перегрузки.
"При включении света происходит пиковая нагрузка кабельных линий, которые этого не выдерживают и перегорают в слабых местах. На это также влияет то, что горожане одновременно включают такие бытовые приборы как бойлеры, утюги, стиральные машины. Чтобы этого не случалось, после включения света необходимо подождать 10-15 минут", – объяснил сотрудник ДТЭК Александр Болтянов.
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Как сообщала Politeka.net, блекаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.
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Кроме того, Politeka.net писала, кому придется заплатить налог за использование генератора.