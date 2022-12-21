В Белгород-Днестровском установили центральную елку.
Об этом сообщил мэр города Виталий Граждан.
По его словам, большинством жителей города, а это 52% среди опрошенных на Telegram-канале «Аккерман официальный», было высказано пожелание о необходимости установки Новогодней елки на центральной площади.
«Забегая вперед, хочу успокоить всех диванных критиков: никаких закупок гирлянд, елок или игрушек для елки не проводилось - все это атрибутика, оставшаяся с прошлогодних празднований. К тому же электрообеспечение энергосберегающих гирлянд осуществляется от генераторов, топливо для которых предусмотрено за счет собственных средств», - отметил Виталий Граждан.
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