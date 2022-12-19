В селе Янишевка Подольского района около 13:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме.
Пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина.
К сожалению, при пожаре погибла гражданка 2002 года рождения и ее маленький сын 2022 года рождения.
Пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина.
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Ранее в шестнадцатиэтажке в Харькове взорвались сразу два газовых баллона. Маленький мальчик получил ожоги.
Взрыв в многоэтажке по проспекту Тракторостроителей, 94-в, в Харькове прогремел 17 декабря. Пострадавшего ребенка доставили в ожоговый центр.
Сразу два газовых баллона по 200 граммов взорвались на 10 этаже шестнадцатиэтажки в Харькове. К счастью, обошлось без дальнейшего возгорания.
"Как стало известно, ребенок самостоятельно включил духовой шкаф, в котором находились баллоны, после чего возник взрыв", - отметили в ГСЧС.
Двухлетний мальчик получил ожоги I степени. В частности, пострадало правое предплечье. Мальчика доставили в ожоговый центр.
Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.
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