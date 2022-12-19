Предательница организовала сбор денег на нужды группировок РФ, воюющих против ВСУ на южном и восточном фронтах.
Среди этих вражеских подразделений – российские батальонно-тактические группы, находящиеся в захваченных районах Херсонской области и Мариуполе, говорится в сообщении СБУ.
Для сбора средств женщина размещала сообщения о сборах в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Она призвала поддержать захватчиков и помочь им в материально-техническом обеспечении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий.
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Также правоохранители установили, что ее родственники с 2016 года находятся в так называемой «ДНР» и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск.
Ей объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору и заключили под стражу.
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Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.