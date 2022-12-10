В Одессе из-за масштаба разрушений отключены от электроэнергии все потребители.

Электроэнергия подается только на объекты критической инфраструктуры города. Экстренные отключения происходят и в населенных пунктах региона, сообщают в ДТЭК.

В компании сообщают, что в результате атаки вражескими дронами разрушены сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры.

В настоящее время на месте работают военные и спасатели.

Мэр Одессы Труханов детальнее рассказал о ситуации в городе после ночного удара по объектам энергоинфраструктуры.

– в городе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры;

– есть водоснабжение и водоотвод. Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме;

– работают 11 районных котельных и большинство малых. Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой.

Также Труханов добавил, что в Одессе открыты все «пункты несокрушимости».

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