Электроэнергия подается только на объекты критической инфраструктуры города. Экстренные отключения происходят и в населенных пунктах региона, сообщают в ДТЭК.
В компании сообщают, что в результате атаки вражескими дронами разрушены сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры.
В настоящее время на месте работают военные и спасатели.
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Мэр Одессы Труханов детальнее рассказал о ситуации в городе после ночного удара по объектам энергоинфраструктуры.
– в городе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры;
– есть водоснабжение и водоотвод. Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме;
– работают 11 районных котельных и большинство малых. Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой.
Также Труханов добавил, что в Одессе открыты все «пункты несокрушимости».
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