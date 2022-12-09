Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, Цимерман Екатерина, 2008 года рождения, 8 декабря, ушла из дома и пропала

На вид ей 14-16 лет, рост примерно 160-165 см, длинные каштановые волосы, глаза карие, среднего телосложения.

Девушка была одета в черные брюки, бело-синюю куртку и белые кроссовки.

Добавим, кроме того, отделом полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 устанавливается местонахождение 12-летнего Устименко Дамира, который находился с отцом в городе Николаев, однако с 5 октября перестал выходить на связь.

Рост мальчика 155 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Напомним, ребенок пропал при загадочных обстоятельствах. Мама Дамира умоляет о помощи.

Также сообщалось о трагедии в Кривом Роге – там нашли тела детей, которых искали более двух недель.

Маленькие друзья пошли на прогулку и больше их никто не видел.