Как сообщает местный паблик, в ночь на 9 декабря автобус влетел в фуру.
Трагедия произошла в районе села Знаменка.
По предварительным данным, оба водителя погибли, еще четыре пассажира пострадало.
Состояние людей средней тяжести.
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На опубликованных с места трагедии кадрах видно, что кабина двухэтажного автобуса буквально превратилась в груду металла, из окон вылетели стекла.
Напомним, ранее тяжелое ДТП произошло под Киевом - там иномарку буквально нанизало на отбойник.
Водитель погиб.
Также сообщалось о страшном ДТП с грузовиками на Львовщине.
Кроме того, сообщалось о ДТП на Ровенщине - много погибших.
Ранее автокатастрофа с тремя погибшими произошла в Харьковской области - там авто с людьми упало в реку.
Страшное ДТП произошло и в Донецкой области на оккупированной территории - там грузовик оккупантов буквально раздавил маршрутку с людьми.
Погибли 16 человек, еще трое получили ранения.