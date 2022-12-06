В Одессе 32-летняя "блогерша" в соцсетях призвала российского диктатора путина "активнее бомбить Украину".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Пропагандистка распространяла в соцсетях публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию российских захватчиков против Украины.

Она призвала кремлевского диктатора активнее бомбить территорию Украины и отомстить за Крымский мост.

Женщина пренебрежительно высказывалась об украинцах и уверяла, что готова заплатить любую цену за "русский мир".

Следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигурантке о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсоне задержан бывший предатель, помогавший врагу ввести в городе "рублевую зону".

"Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного России "Международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины", - говорится в сообщении.

Гауляйтер Сальдо благодаря этому "финучреждению" планировал обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" россии, таким образом ввести "рублевою зону".

Большая часть денег должна была идти на финансирование войны против Украины.

Такую задачу от врага выполнял бывший работник местного банка, в начале вторжения он добровольно помогал россиянам.

После освобождения Херсона предатель пытался спрятаться в одной из больниц города, но был задержан СБУ.

Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".

Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.