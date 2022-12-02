Во вторник, 2 декабря в одном из районов Одессы произошел взрыв. Местные, сначала не поняли, что произошло, ведь воздушной тревоги не объявляли. сообщает "24 канал".
Появилось информация о том, что силовики в Одессе пытались задержать мужчину, совершившего правонарушение.
Во время ареста мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали люди.
На месте работает полиция и медики скорой. Все подробности произошедшего выясняются.
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Ранее сообщалось, что в Крыму в результате массовой драки со стрельбой в воинской части погиб один из оккупантов, еще один доставлен в больницу.
Драка произошла в селе Перевальное Симферопольского района на территории в/ч 12676 (126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России).
Сообщается, что в результате драки некий Ислам Гучаев погиб, другой – Альберт Абазов – госпитализирован в Симферопольскую больницу №6. Причины драки неизвестны.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.