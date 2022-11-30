В Одессе СБУ и ДБР разоблачили российского агента, который сотрудничал с ФСБ.

В августе коллаборант разместил на жилом доме в Одессе российский флаг, написав на нем "Одесса – русский город", сообщили на сайте Государственного бюро расследований.

После агент сделал фото и прислал его представителям рф.

Также предатель передавал врагам информацию об ВСУ, данные о военных объектах в Одессе, информацию об украинских патриотах.

Кроме того, предатель вербовал бывших украинских правохранителей для подрывной деятельности против Украины.

Также в ДБР добавили, что агент планировал похищение патриота-предпринимателя из Одессы, который активно занимался волонтерской деятельностью.

Предателя задержали во время спецоперации осенью 2022 года. Теперь предатель проведет за решеткой 15 лет.

Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.

Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.