В августе коллаборант разместил на жилом доме в Одессе российский флаг, написав на нем "Одесса – русский город", сообщили на сайте Государственного бюро расследований.
После агент сделал фото и прислал его представителям рф.
Также предатель передавал врагам информацию об ВСУ, данные о военных объектах в Одессе, информацию об украинских патриотах.
Кроме того, предатель вербовал бывших украинских правохранителей для подрывной деятельности против Украины.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Боже, какая красотка": Санина из The Hardkiss с длинными волосами обескуражила видом, фото
Свет будут включать всего дважды в день: кого это касается и когда ситуация улучшится
"Залетел из соседней страны": таинственный самолет сбросил бомбы на базу "вагнеровцев"
Жизнь новорожденного Сергея оборвала российская ракета: малыша провели в последний путь
Также в ДБР добавили, что агент планировал похищение патриота-предпринимателя из Одессы, который активно занимался волонтерской деятельностью.
Предателя задержали во время спецоперации осенью 2022 года. Теперь предатель проведет за решеткой 15 лет.
Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.
Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.